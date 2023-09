En la previa del importante duelo que tendrá Universidad de Chile ante Deportes Copiapó este domingo, el entrenador Mauricio Pellegrino fue consultado en el Centro Deportivo Azul por los rumores y simpatías que despierta Jaime García y que lo hacen candidato a la banca azul.

Al respecto, el estratega argentino manifestó distancia afirmando que es algo normal en un equipo grande agregando que “cuando termine el año se harán balances, yo no puedo hablar de terceras personas ni de lo que piensan. Ya bastante tengo con lo mio”.

Bolavip conversa con el ex DT de Audax Italiano, Raúl Toro, el que rápidamente le presta el ropero completo al entrenador de la U. “Pellegrino es una persona muy respetuosa y digamos la verdad, cuando ejerce un técnico chileno y está tambaleando y comienza a sonar un entrenador argentino uno pone el grito en el cielo”, afirma.

Raúl Toro defiende a Mauricio Pellegrino

En esa misma línea aporta que “si a uno no le gusta que se lo hagan, uno no lo puede hacer, es feo lo que se está haciendo de parte del periodismo, de técnicos que proponen a García o ex jugadores”.

El histórico entrenador cree que hay que hablar de candidatos “cuando finiquiten a Pellegrino hablen todo lo que quieran, pero mientras esté ejerciendo en la U, no se pueden hablar tantas estupideces”.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.