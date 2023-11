Si bien, aún restan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional de Primera División, en Universidad de Chile ya se habla de nombres que pueden ser los eventuales sucesores de Mauricio Pellegrino.

Y es que la campaña del Flaco ha dejado más cuestionamientos que aplausos, pese a que logró no perder ningún clásico en la temporada, algo que hace rato no ocurría en las huestes estudiantiles.

Sin embargo, es compleja su continuidad en el CDA y ya rondan nombres como probables, entre ellos el del actual estratega de Everton de Viña del Mar, Francisco Paqui Meneghini.

Reacciones han existido muchas al nombre del ex ayudante de Marcelo Bielsa, entre quienes sí lo ven como una buena opción, pero también otros que sienten que aún no ha mostrado nada como para dirigir a un grande del país.

“No está para la U”

Bolavip Chile dialogó con el entrenador Raúl Toro, quien en primera instancia, criticó a la dirigencia de la U por filtrar nombres cuando existe un entrenador todavía en el cargo.

“Yo dirigente de la Universidad de Chile con todo lo malo que han hecho en los últimos años no deberían ni siquiera hablar de un nuevo técnico. Cuando termine el campeonato, renueven a Pellegrino o traigan a otro. No empiecen a hablar antes”, enfatizó Toro.

Sin embargo y a la pregunta si está o no en condiciones de tomar a un equipo como el de los azules, el ex estratega de Audax Italiano fue drástico y dijo que no lo ve con cualidades para dirigir a los estudiantiles y sí aboga por un nacional, como por ejemplo Gustavo Huerta.

“No está para la U, no lo veo ahí. Si me dicen que hizo una buena campaña con Everton o perfectamente si me dicen que Gustavo Huerta puede ser técnico de la U, te lo acepto. Pero Meneghini no ha hecho las campañas de Huerta“, afirmó el técnico.

Para Raúl Toro, Gustavo Huerta ha hecho más méritos para dirigir a la U que Paqui (Photosport)

Aplaude las declaraciones de Paqui

Tras el partido de este jueves entre Palestino y Everton en La Cisterna con triunfo para los viñamarinos, Meneghini fue consultado respecto a la U, pero el propio argentino dijo que estaba negociando con la dirigencia ruletera.

Algo que sin duda, valoró Raúl Toro. “Ahí vale lo que yo digo, la respuesta de Meneghini debió ser ‘estoy en Everton, quiero llegar bien arriba’ y si dijo eso, es lo correcto. Que no lo vinculen ni con la U ni con Colo Colo“, manifestó el ex director técnico de Unión San Felipe.

Finalmente, criticó a quienes filtran los nombres para buscar algún rédito. “Hay empresarios que hablan con periodistas y a lo mejor, la U no ha hablado con Meneghini, pero si algún dirigente habló eso, estamos mal“, cerró Toro.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.