Los 7 jugadores no considerados por Mauricio Pellegrino para el duelo ante Coquimbo Unido

Tras el receso por clasificatorias sudamericanas y su fecha doble, vuelve el Campeonato Nacional de Primera División con interesantes partidos de cara a la recta final del certamen.

En el caso de Universidad de Chile, el técnico Mauricio Pellegrino apela a todo y convocó a lo mejor que tiene para enfrentar al elenco de Coquimbo Unido buscando sumar puntos que le permitan llegar a Copa Sudamericana.

Sin embargo, el estratega argentino tuvo que dejar a siete elementos fuera de la citación, ya que por diversos motivos no pudieron ser considerados para este compromiso válido por la fecha 28 del torneo.

¿Quiénes quedaron fuera?

Como decíamos, son siete los jugadores que no se subieron al bus y no concentraron con el plantel de la U para este partido. Cuatro de ellos, podríamos decir que por decisión del propio Pellegrino, no ingresaron en la convocatoria.

Daniel Navarrete, quien prácticamente no ha sido considerado en el año, no entró en la nómina, mientras que los delanteros Franco Lobos y Renato Huerta, tampoco asomaron en esta ocasión.

Es más, existe una alta probabilidad, que el Nato juegue este domingo ante Colo Colo por el Campeonato de Proyección en duelo de los cuartos de final del respectivo certamen.

Por último, el golero Pedro Garrido, quien se recupera de una lesión, tampoco asoma en esta oportunidad, ya que los arqueros considerados son Cristopher Toselli y Cristóbal Campos Véliz.

Los que se quedan fuera por lesión

Dos son los elementos que no estarán ante los piratas por acusar problemas físicos. El caso más importante es el de Federico Mateos, quien con un esguince en su rodilla dijo adiós a lo que resta de temporada.

Otro que si bien ya ha vuelto entrenar con el resto de sus compañeros, pero es muy difícil que pueda jugar en esta temporada es José Ignacio Castro, quien sufrió en marzo pasado ante Colo Colo, una rotura de ligamentos y hace muy complejo que vuelva al rueda en este 2023. Se apuesta por él para el próximo año.

Federico Mateos, dice adiós a la temporada por lesión (Photosport)

Por suspensión no estará…

Ha sido una de la grandes figuras de la U en el duro segundo semestre que ha tenido que sortear el cuadro azul, pero sin duda, Marcelo Morales se ha convertido en una pieza clave para Mauricio Pellegrino.

Lamentablemente, en este cotejo, el trasandino no podrá contar con el Shelo por encontrarse suspendido por acumulación de cartulinas amarillas. Una dura ausencia, que el estratega busca suplir con Vicente Fernández.

La U no contará este viernes con Marcelo Morales (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.