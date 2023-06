Luego de varias semanas sin competir, Universidad de Chile enfrenta el miércoles 21 de junio a O’Higgins en el estadio Santa Laura por la Copa Chile.

Los azules tienen tres grandes bajas, y no estarán no por lesión, no por suspensión, están con la selección chilena que viaja a Bolivia para cerrar los tres amistosos.

Justamente ante República Dominicana el entrenador Eduardo Berizzo no llevó ni a la banca a Matías Zaldivia y a Lucas Assadi, por lo que históricos azules le piden al Toto liberar a los jugadores para que puedan estar ante los rancagüinos.

Así lo cree Marcos González, que en conversación con Bolavip afirma que “la U necesita ganar y si no los va a ocupar, que les permita volver al club y enfrentar a O’Higgins”.

Marcos González pide que Berizzo libere a los jugadores de la U

En la misma línea se expresa Horacio Rivas. “Si no van a ser utilizados, el jugador lo que más necesita y quiere, es jugar. Estar en la Selección es motivación para cualquiera, pero en esta pasada si el jugador sabe que no va a estar, la cabeza comienza a jugar en contra”, asegura.

Para Cara de Pato, esto también le serviría a Eduardo Berizzo. “Por un asunto de tranquilidad para el entrenador, debe viajar con los que va a jugar”, cerró.