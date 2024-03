Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan el próximo domingo en el estadio Monumental dando vida a una nueva versión del Superclásico y alguien que está muy esperanzado con lo que pueda hacer la U, es Hugo Droguett, ex lateral izquierdo azul.

La victoria de la U ante Deportes Copiapó mejoró la impresión que había dejado el cuadro de Gustavo Álvarez luego de su debut ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Droguett conversa con BOLAVIP, el que no esconde sus sentimientos de cara a lo que ocurrirá en Macul. “A todos nos tienen ilusionados, los refuerzos llegaron a buen tiempo, están jugando bien, los hinchas estamos confiados en esta nueva U”, afirma.

Para el zurdo, la clave es que los universitarios repitan la forma de jugar exhibido en Copiapó. “Yo creo que la U debe apuntar al juego en conjunto, si siguen jugando así tienen mucho más posibilidades”, explica.

Hugo Droguett se ilusiona con la U de Gustavo Álvarez.

Hugo Droguett apunta al error de Universidad de Chile

Pese al análisis positivo que hace de la U de Gustavo Álvarez, el ex lateral se detiene en la jugada que propició la apertura de la cuenta de Deportes Copiapó, donde una desinteligencia en el fondo azul, hizo que Gabriel Castellón terminara cometiendo un penal.

“Siempre se se pueden cometer errores, en Copiapó vi un par de eso y ante un Colo Colo no te la van a perdonar, en estos partidos tan parejos eso te puede costar el partido”, asegura.

Agregando que “los errores deben ser en otros lugares de la cancha, no podemos cometer un error así en un Clásico (el penal de Gabriel Castellón), repito que no puede ser en el área, lejos de ahí, no te la van a perdonar si pasa el domingo, después todo se pone cuesta arriba y no hay tiempo”.