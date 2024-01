Este jueves en el Centro Deportivo Azul (CDA) se desarrolló la presentación oficial de Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile de cara a la temporada 2024, año donde los azules buscarán dejar atrás los malos resultados en los últimos años.

Fue en esta conferencia de prensa que Michael Clark, presidente de Azul Azul, tomó la palabra y lanzó una frase que llamó mucho la atención de los hinchas bullangueros y también de los archirrivales.

“La U es el equipo más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a pelear los partidos, a ganar y pelear los campeonatos”, señaló el mandamás del club laico.

Los dichos de Clark no pasaron desapercibidos en el mundo del fútbol | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

LA FEROZ RESPUESTA DE SANDRINO CASTEC A MICHAEL CLARK

Estos dichos fueron respondidos por nada más ni nada menos que Sandrino Castec, un histórico del Romántico Viajero, quien refutó al licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas de la Universidad Católica.

“Si fuéramos el más grande, tendríamos estadio, primero que todo. Creo que estamos en cero, no sabemos quiénes manejan a la U, cómo la manejan… Entonces es difícil hablar de lo que dice el presidente”, declaró el ex seleccionado nacional en conversación con 24 Horas de TVN.

“Ellos viven en otro mundo, la U es algo comercial… Ahora no sé qué tan comercial porque si andas bien, vas a ganar un montón de dinero para las arcas del club y de la empresa que manejan ellos”, agregó el otrora goleador azul en la década de los 80.

“Yo tuve la oportunidad de estar cerca de él y ni siquiera me fue a saludar. Todos los presidentes de la U me han saludado cordialmente y él fue el único que me vio y no me fue a saludar. Me sorprendió, primer presidente del club que se dio cuenta que estaba ahí y no saludó. No es que yo quiera ser enemigo de él, pero él a lo mejor él no sabe que soy una persona que pasó por la U”, concluyó.

La pretemporada de Universidad de Chile

La Universidad de Chile ya comenzó con los trabajos de pretemporada y, en unos días más, disputará un triangular amistoso junto a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la Región de Coquimbo.