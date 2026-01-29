El mercado de pases se mantiene activo en varios países alrededor del mundo, en el que cada uno de los clubes busca reforzar sus planteles para lo que será la temporada 2026.

Uno de estos equipos es Independiente de Avellaneda de Argentina, quien ya está disputando lo que es el torneo trasandino y por esto busca seguir reforzando su plantel, pensando en los objetivos que tienen para este año.

Por esto, el equipo que es comandado por Gustavo Quinteros aún no se retira del mercado y busca sumar un nuevo delantero para este año, en donde en el radar aparece un viejo conocido del fútbol chileno y que fue viejo anhelo de la Universidad de Chile.

Se trata del atacante Rodrigo Holgado, quien aparece en el radar de Independiente de Avellaneda para poder reforzar el ataque del conjunto del rojo para este 2026, algo que será analizado por el DT del club.

Holgado es opción en Argentina y Chile | Foto: Photosport

Así lo informó el medio partidario del conjunto argentino, ‘Muy Independiente’ en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el jugador con pasado en Coquimbo Unido ha sido ofrecido a Independiente.

“Rodrigo Holgado fue ofrecido y la dirigencia de Independiente quiere convencer a Quinteros. Como Cádiz, también es representado por el mismo agente de Freire, Cabral y Lavagnino que tiene vínculo directo con el Grupo Pachuca. Hace seis meses no juega por sanción”, informan.

Coquimbo Unido también busca a Holgado

El atacante de 30 años también es una opción para reforzar a Coquimbo Unido, y hoy el Gerente Deportivo del club, Pablo Morales confirmó aquello en conferencia de prensa., en la que no descartan la posibilidad, pero hoy en día saben que es muy complicado.

“Con respecto a Rodrigo (Holgado) una situación un poco más complicada, él es jugador del América de Cali. Ambos hemos manifestado privada y públicamente que sería un gusto contar con él en Coquimbo Unido, nos serviría muchísimo”, señaló.

Ante este escenario, las próximas horas serán importantes para poder definir el futuro del atacante Rodrigo Holgado, quien podría llegar a Independiente, retornar a Coquimbo Unido o seguirá en el América de Cali.