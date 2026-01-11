El seleccionado nacional, Felipe Loyola, tenía todo listo para fichar por el Peixe para el 2026. Tras su gran temporada en Independiente de Avellaneda, el volante estuvo en la mira de los comandados por Neymar Jr.

Tras estar prácticamente confirmado el arribo del ex Huachipato al conjunto brasileño, el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti habría descartado la oficialización de su salida.

“El Santos no avanzó, nosotros pedimos las garantías correspondientes y no llegó nada”, aseguró el argentino al medio partidario del “Rey de Copas”, Muy Independiente.

Según distintos medios brasileños ya estaba confirmado el arribo del santiaguino a sus tierras, por eso mismo es que se daba por hecho el traspaso. Pero sería el día de ayer en el que el presidente del club aclararía los rumores.

El chileno fue fichado en agosto del 2024 y tiene contrato vigente hasta junio del 2028 con el “Rojo”. Y tiene un precio de €8 millones de euros según información de Transfermarkt.

Felipe Loyola se quedará en Independiente

El “Pipe” estaba listo para ser compañero de Neymar Jr. y Gabigol para luchar por la Copa Sudamericana en 2026. Por otro lado, en el “Rey de Copas” solo jugará torneos locales.

¿Cómo ha sido el paso de Felipe Loyola en Independiente?

Desde su llegada en 2024 el volante ha disputado 62 encuentros en los que ha logrado anotar 11 goles y entregar 7 asistencias. Siendo a sus 25 años, de momento, el mejor rendimiento de su carrera.

En síntesis