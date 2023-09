Jaime García y la preferencia de los hinchas de Universidad de Chile por él: "Uno se emociona, pero yo no me creo el cuento"

La inesperada salida de Jaime García del banco de Ñublense ha despertado el apetito de varios equipos que reconocen el trabajo del entrenador que no sólo subió al cuadro de Chillán a Primera División, también lo llevó a un histórico subcampeonato y clasificar a la Copa Libertadores.

Como Mauricio Pellegrino no está seguro en Universidad de Chile para el 2024, muchos ex jugadores e hinchas de la U han pedido que el estratega nacional llegue a la banca universitaria, ante lo cual el propio García aseguró “estar preparado”.

A partir de esas declaraciones se ha generado una lluvia de mensajes positivos para el DT, algo que en conversación con Bolavip, reconoce que “ha sido súper transversal, el cariño que me han demostrado, uno se emociona porque ese afecto es más a la persona que al entrenador, así que estoy contento”.

Respecto a su futuro y la posibilidad de llegar a un equipo grande, García asegura que “me vengo preparando y la mejor Universidad es la cancha, necesito sumar cosas a mi repertorio y para eso hay que salir, escuchar, mirar, yo no me creo el cuento con nada y lo que me depare el destino, yo soy equilibrado”.

Tincho Gálvez es uno de los ex jugadores de la U que pidió a Jaime García

Sobre su presente, el ex Ñublense cuenta que “estoy descansando con la familia, pensando en el futuro. Fueron cinco años sin tener a mi hijo al lado, tengo sueños, proyectos y tratar de ir tomando esos sueños, quiero ir al extranjero”.

Para el final Jaime García aclara de todos modos que “este año se acabó el año deportivo para mi”.