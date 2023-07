Un regreso soñado ha tenido el atacante Joaquín Larrivey a tierras chilenas, ahora defendiendo la camiseta de Magallanes. En los últimos dos partidos, ha anotado la misma cantidad de goles y similar suma de asistencias.

El argentino, próximo a cumplir 39 años, ha tomado la bandera de lucha en el cuadro del Manojito de Claveles, quienes están muy complicados con el tema del descenso y pese a igualar ante Ñublense con gol del Bati, siguen en el último puesto en la tabla.

Pero independiente de eso, a Larrivey se le ve bien, entusiasmado y sólido en la parte física. El goleador, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y comentó lo que está viviendo en su regreso al país.

“Lo que pasa es que yo sabía que venía para acá con mucha antelación y en Italia me preparé para ser un aporte desde el primer minuto. Contento en lo personal y grupal porque hemos conseguido resultados positivos y con optimismo para lo que viene en los próximos partidos”, fue la primera intervención del Larry.

A su vez, afirmó que entiende su momento y que debe responder a lo que mostró temporadas atrás, cuando defendió la camiseta de Universidad de Chile. “Siento que a esta altura de mi carrera, me contratan no solo por el aporte en la cancha, si no también fuera. Uno trata de predicar con el ejemplo y entiendo que dejé la vara muy alta cuando me fui de la U, porque hice muchos goles. Hay que responder a ese estatus”, enfatizó el artillero.

¿Qué pasará si le hace un gol a la U?

El próximo domingo 30 de julio en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, Magallanes recibirá a la U por el Campeonato Nacional, razón por la cual el partido desde ya genera mucho morbo, porque será el reencuentro del goleador con su antigua camiseta.

En conversación con nuestro portal, el ex Cagliari reiteró lo que comentó hace algunos días en Radio Cooperativa, sobre si celebraría o no, un gol anotado a los azules. De todos modos, señaló que la prioridad para él, por el momento es ayudar a su nuevo club.

Larrivey anotó en la última victoria de la U ante Unión Española en Santa Laura (Photosport)

“Fueron momentos muy lindos, entonces difícil pensar en festejar. Lo principal va en hacer un gol para tratar de sumar puntos y escalar en posiciones. Después si festejamos o no el gol, es un detalle mínimo“, sentenció el trasandino.

Finalmente, indicó si verá o no, el duelo de los azules ante Unión Española, “si mis hijos lo permiten, claro. La idea es compartir con la familia, pero mirando de reojo y si los horarios dan. Un futbolista también es papá, pero ya quedará más tiempo para ver partidos en profundidad”, cerró Larrivey.