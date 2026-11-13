Johnny Herrera elige a las tres mayores figuras de U. de Chile en 2026: “El podio”

El ídolo de Universidad de Chile nombró a sus jugadores favoritos de esta campaña. A su vez, hubo menciones honoríficas.

Universidad de Chile se encuentra en la recta final de la temporada. El conjunto estudiantil tiene que cerrar su participación en la Liga de Primera y en la Copa Chile, pero Johnny Herrera ya tiene su veredicto.

¿Respecto a qué? En los micrófonos de TNT Sports, el retirado portero e ídolo del cuadro universitario eligió a las tres mayores figuras de esta campaña. No hubo grandes sorpresas.

Al momento de ser consultado sobre sus candidatos en el programa Todos Somos Técnicos, el emblema de los azules se inclinó por los principales referentes del plantel y un canterano.

“¿Del total del año? Para mí, el podio… (Eduardo) Vargas, (Agustín) Arce y (Charles) Aránguiz“, comenzó señalando el campeón de Copa Sudamericana.

Luego, entregó sus menciones honoríficas por lo realizado en Universidad de Chile durante 2026 y lanzó: “Un paso más atrás (Matías) Zaldivia y en el segundo semestre Igor (Lichnovsky)“.

Johnny Herrera eligió a los mejores de Universidad de Chile en 2026. (Imágenes: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile tiene una misión

Finalmente, el jugador con más títulos en la historia de la escuadra laica le dejó una advertencia al elenco dirigido por Fernando Gago: debe obtener la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Yo voy por mi equipo, que gana todos los partidos y alcanza el Chile 2. Que pase lo que tenga que pasar nomás“, concluyó.