Universidad de Chile confirma la renovación de Eduardo Vargas: este será el plazo de su nuevo contrato

El delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas renovó por una temporada con los 'Azules'.

Una importante noticia es la que se acaba de conocer dentro de la Universidad de Chile y todo esto por la importante renovación de una gran figura del ‘Romántico Viajero’ de cara a la próxima temporada.

Se trata del delantero, Eduardo Vargas, quien dejó atrás todas las dudas sobre su futuro en el club y confirmó que seguirá vistiendo de azul para lo que será la temporada 2027.

Así lo informaron en las redes oficiales de la Universidad de Chile hace unos instantes, en la que indicaron que ‘Turboman’ renovó con el club de sus amores por todo el próximo año.

“Juntos hacia los 100 años: Eduardo Vargas extendió su vínculo hasta fines del 2027 con el Romántico Viajero. A seguir escribiendo historia en la U, Edu querido”, informaron desde el club.

Vargas seguirá en la U | Foto: Photosport

Asi, la Universidad de Chile le entrega una extraordinaria noticia a todos sus hinchas de cara al 2027, en lo que será un año especial por su centenario, en la que logran la continuidad de una gran figura.

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Eduardo Vargas se ha alzado como uno de los jugadores más importantes de la Universidad de Chile en esta temporada, siendo el gran goleador azul en todas las competencias.

En Síntesis

Eduardo Vargas renovó su contrato con Universidad de Chile hasta fines de 2027 .

renovó su contrato con hasta fines de . El delantero es el máximo goleador del equipo en todas las competencias esta temporada.

del equipo en todas las competencias esta temporada. El club aseguró la continuidad de su figura para celebrar su centenario en 2027.