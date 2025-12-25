La Navidad ya llegó y sin duda que dentro de este tan especial período familiar, la clase de regalos más solicitada en estas fechas por parte de toda la gente son los vinculados al fútbol.

Las camisetas, balones o buzos de los equipos de sus amores sin duda que son los regalos más esperado en esta fecha tan especial, en donde un histórico azul en las últimas horas reafirmó esta situción.

El ex portero, Johnny Herrera celebró la Navidad junto a su familia en Angol y se vistió de Viejito Pascuero para darle una gran sorpresa a su hijo Bruno con un anhelado regalo: la camiseta de la U de Lucas Assadi.

El ‘Samurai’ grabó este momento y lo compartió en las redes, en la que se ve a su hijo abriendo su regalo, en el que recibe la camiseta de la Universidad de Chile con la 10 de Lucas Assadi.

Bruno quedó feliz con la camiseta de Assadi | Foto: Captura

Esta situación rápidamente se comenzó a ser viral dentro de los fanáticos de la Universidad de Chile, quienes reaccionaron a lo que fue este lindo momento navideño.

VIDEO: Revisa el especial momento del hijo de Johnny Herrera