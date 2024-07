En Universidad de Chile miran con atención la actual situación del lateral Marcelo Morales, quien finaliza su vínculo contractual con el Romántico Viajero en diciembre de este año.

Todo parece indicar que el “Shelo” no continuará en el Chuncho y podría dejar sin rédito económico a la U, algo que no es mirado de buena manera por los hinchas azules.

Es por esto que desde la directiva de Azul Azul pusieron manos a la obra y sellaron la contratación de Antonio Díaz, el cual fue presentado como refuerzo este miércoles 3 de junio en el Centro Deportivo Azul (CDA).

JOHNNY HERRERA SE LA JUEGA POR EL PRÓXIMO LATERAL DE LA U

Si hay una voz autorizara para hablar del elenco estudiantil es Johnny Herrera, excapitán y multicampeón con la U, que en su rol de comentarista deportivo en TNT Sports sepultó al formado en el Bulla.

“Yo creo que la U lo tiene que vender. Si él no ha querido firmar lo más probable es que tenga algo amarrado para el futuro, lo más probable es que Fernando Felicevich le haya dicho que no firme porque le tiene club a fin de año y te quedas con toda la plata”, indicó el exseleccionado chileno.

Morales fue una de las grandes figuras de la U en el primer semestre | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

A la hora de elegir entre Antonio Díaz o José Castro, el Samurai Azul no titubeó. “Si a mí me preguntas, yo creo que el puesto de lateral está cubierto en la U. A mí siempre me gustó (José Ignacio) Castro más que Marcelo (Morales) pero lamentablemente él tuvo dos tragedias muy grandes: falleció un amigo y le afectó demasiado y cuando era titular se cortó los cruzados”.

“Para mí Castro es un jugador seleccionable, de un metro 80, buen biotipo, buena zurda. Castro está sí o sí por encima de Díaz. Si se va Morales, el puesto está bien cubierto”, remató.

