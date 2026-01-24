Universidad de Chile ya empieza a prepararse con todo para lo que será su estreno en la temporada 2026, en donde el conjunto que comanda Francsico ‘Paqui’ Meneghini tiene como gran objetivo el torneo del fútbol chileno.

Sobre esto, el ex futbolista e ídolo azul, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que habló del mercado azul e indicó que existe un puesto que aún le falta por reforzar.

“A mí me hace falta un lateral izquierdo”, parte señalando Herrera en el canal mencionado.

Ahondando en lo que es el onceno azul, el ex guardameta siente que en casi todas las líneas el equipo tiene un jugador de alternativa, a excepción del puesto del lateral izquierdo, el que espera que no sea un problema en el 2026.

Herrera pide reforzar este puesto en la U | Foto: Photosport

“Para mí hoy de todo el equipo, por nombres y por trayectoria, el menos titular y que menos alternativa hoy tiene es (Felipe) Salomoni”, declaró.

Herrera le pone tarea a Assadi en el 2026

Finalmente, Herrera le dejó un firme mensaje a Lucas Assadi para lo que será esta temporada, en la que espera que en este 2026 se pueda consolidar como la gran figura en el ataque de la Universidad de Chile.

“Yo este año voy a esperar mucho de Lucas Assadi, más de los tres delanteros que llegaron, ninguno de los tres capaz de pasarse a dos o tres jugadores y poder finiquitar. Pueden haber mejores asociaciones entre todos”, cerró.

