Universidad de Chile se sigue preparando con todo para lo que será su inicio de temporada en este 2026, en el que los dirigidos por Francisco Meneghini buscarán lograr sus grandes objetivos tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre esto, un ídolo azul como lo es Johnny Herrera se dio el espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar de un importante tema como lo es el futuro de Lucas Assadi.

El futuro del 10 azul hoy en día es toda una interrogante tras lo que es interés que ha generado por varios equipos del extranjero y ante esto, el ‘Samurai’ le dejó un importante mensaje al jugador de la U ante una posible salida en este mercado.

“Sí o sí (tiene que ser campeón), sino no trasciende, Assadi es extraordinario, yo creo que es de los talentos innatos únicos que hemos visto en el último tiempo, si no sale campeón, no trasciende”, declaró.

Herrera y su mensaje a Assadi | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera deja en manifiesto que si bien Lucas Assadi es un jugador lleno de talento, si no consigue un torneo nacional o algo importante con la U, no sería un jugador que termine trascendiendo dentro del club.

“Se fue de la U, estuvo en una Copa Chile y algo más, pero uno se acuerda de eso y para mí sí es importante (irse campeón)”, cerró.

En Síntesis