Universidad de Chile en esta jornada anunció con bombos y platillos en la sala de conferencia del Centro Deportivo Azul a Juan Martín Lucero como su nuevo refuerzo para el 2026, quien fue presentado a los medios y tuvo sus primeras palabras en su llegada al club.

Dentro de este presentación, también estuvo presente el Gerente Deportivo, Manuel Mayo, quien atendió a los medios de comunicación y fue consultado por la situación puntual de Lucas Assadi, tras los rumores que lo asocian al Atlético Mineiro, en la que contestó.

“Si hay alguna salida de algún jugador que no teníamos planificado que salga, haremos los esfuerzos por reemplazarlo. Si hay alguna salida como la de Lucas, que lógicamente es importante para el proyecto deportivo, nosotros contamos con él”, parte señalando Mayo.

Agregando a esto, el gerente azul indica que si bien el deseo esta en poder mantener a Assadi en la U para este 2026, aquello se complica ante el interés de varios equipos que ya han ofertado por el jugador, pero hasta hoy, no han llegado a acuerdo con nadie.

Mayo habla sobre el futuro de Assadi | Foto: Photosport

“Han llegado ofertas concretas, han llegado llamados y hasta ahora, ninguna satisfactoria para todas las partes, el club lo valora en un monto, el jugador tiene aspiraciones económicas y deportivas, para que se de un fichaje o una salida, tiene que haber muchas partes de acuerdo y hasta ahora no ha pasado eso”, declara.

Concluyendo, Mayo indica que en caso de una posible partida de Lucas Assadi o de algún otro jugador de la Universidad de Chile en este mercado, desde la institución buscarán su reemplazo para lo que será la temporada 2026.

“Si se llega a ir algún jugador, haremos todo el esfuerzo por reemplazarlo y potenciarlo aún más, como lo hemos tratado siempre de hacer”, cerró.

En Síntesis