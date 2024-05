El plantel de Universidad de Chile sigue trabajando en el Centro Deportivo Azul (CDA) para mantener su liderato en el Campeonato Nacional 2024 y continuar su buena racha de 12 partidos sin saber de derrotas.

Lo cierto es que hay un jugador que ha ido perdiendo terreno desde el arribo de Gustavo Álvarez al Romántico Viajero. ¿Quién es? Se trata de Lucas Assadi, quien tan sólo ha jugado 127 minutos en dicho torneo, y en las últimas horas ha hecho noticia. ¿Por qué?. No fue considerado por el DT azul para el Clásico Universitario ante la UC.

Es de conocimiento público que uno de los jugadores que interesa a algunos dirigentes azules de cara al mercado de pases de invierno es Luciano Cabral, el cual está siendo una de las figuras de Coquimbo Unido y del fútbol chileno en esta temporada.

JORGE HEVIA LANZA UNA LLAMATIVA PROPUESTA PARA LA U Y COQUIMBO UNIDO

A raíz de esto, el periodista Jorge Coke Hevia en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta le propuso a la U intercambiar al relegado Assadi por el futbolista que está en el radar de Ricardo Gareca para ir a la Copa América.

“Ayer hablé con alguien. Yo tengo una apuesta interna con alguien y esta persona me dice “todavía me rindo” por Assadi. Esto es lo que se me ocurre y no tengo ni media información: se va ir Cabral de Coquimbo, llámate al Nano Díaz altiro ‘¿querí reemplazo de Cabral? Yo te mando a Assadi’, que vaya crezca y juegue porque en la U se está muriendo”, lanzó el comunicador.

Cabral es una de las grandes “vedettes” del fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

“¿Ustedes creen que es casualidad que lo sacó de la convocatoria? Viste cómo entró. Para un jugador talentoso entrar 10 minuto a hacer pega dura es horrible y ahí estoy a favor de Assadi, pero compadre el partido está apretado y en una pelota en vez de trancarla la saltai, el técnico te quiere matar…Con eso se debió haber calentado Álvarez, eso debe ser la guinda de la torta”, sentenció el conductor del espacio radial.

Los números de lucas Assadi este 2024 en la U

En la presente temporada, el joven mediocampista Lucas Assadi ha disputado tan sólo seis compromisos (12% de los minutos totales), con cero goles y cero asistencias.

LOS NÚMEROS DE LUCIANO CABRAL ESTE 2024 EN COQUIMBO UNIDO

El futbolista de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, ha disputado 17 compromisos y ya registra 3 goles y una asistencia en 1.410 minutos disputados