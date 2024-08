Jorge Coke Hevia se aburre del rendimiento de Luciano Pons: "No está para jugar en la U"

El Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo terminó sin goles, en una tarde con un Estadio Nacional repleto de simpatizantes del Chuncho.

El gran apuntado por los hinchas azules en esta igualdad fue Luciano Pons, delantero argentino que definitivamente no ha rendido, ni ha sido el goleador que esperaban tanto su entrenador como los fanáticos del “Romántico Viajero”.

Además, el ex Independiente Medellín tuvo una chance clarísima de romper el 0 a 0, pero no hubo caso, la falló de igual manera.

JORGE COKE HEVIA ACONSEJA A AZUL AZUL SOBRE EL FUTURO DE LUCIANO PONS

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge Coke Hevia se cansó del paso del ariete trasandino en la U y aconsejó a los dirigentes del elenco universitario sobre su futuro.

“Está claro que la U va a tener que hacer la pérdida en diciembre porque Pons no está para jugar en la U”, aseveró.

Pons no para de recibir comentarios negativos en su paso por la U| FOTO: Andres Pina/Photosport

COKE HEVIA CUESTIONA LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN DE DAVIR RETAMAL

Además, el comunicador tomó la palabra y puso en duda la gravedad de la lesión del defensor David Retamal, la que terminó ayudando a los dirigentes de Azul Azul para fichar a dos nuevos refuerzos: Fabricio Formiliano y Bianneider Tamayo

“Yo no soy doctor, pero gil no soy. Me parece grave que una sutura meniscal interna digan que son de 4 a 6 meses. La ANFP está siendo condescendiente”, sentenció.