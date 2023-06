Jorge Valdivia cuestiona el nivel y la vuelta de Jeisson Vargas buscando un lugar en U de Chile: "Si hubiese marcado una diferencia, no vuelve"

La situación de Jeisson Vargas en Universidad de Chile ha sido tema los últimos días, ya que el préstamo del jugador que estuvo en Qatar venció y debía volver a Universidad de Chile, aunque en la U no tiene espacio.

El que se quiso referir a su hipotético regreso fue Jorge Valdivia, buen conocedor del puesto quien en F90 de ESPN Chile aseguró que, si le hubiese ido bien en su periplo por Qatar, no estaría volviendo a Chile.

“Si hubiese marcado una diferencia, con todo lo que jugó, no vuelve. Esa continuidad que tuvo en Qatar no le alcanzó para quedarse”, aseguró el ex jugador y formado en Colo Colo sobre la vuelta de Vargas.

Vargas nunca convenció en la U. | Foto: Photosport

El Mago cuestionó la vuelta tan rápida de Vargas y cree que, si vuelve pronto, es porque no brilló afuera: “Me imagino que cuando uno sale a préstamo, la intención es extenderlo o por lo menos quedarse allá”.

En el cierre, asegura que por sobre todas las cosas, no llena el paladar del DT azul: “Nunca ha sido un jugador que llene el gusto futbolístico desde un dibujo táctico y Mauricio Pellegrino es un técnico que privilegia eso”.

El futuro de Vargas es incierto, pero lo que sí se sabe es que en la U no tiene espacio y no tiene mayor consideración por parte de Mauricio Pellegrino, quien tiene otros nombres en mente para el segundo semestre.