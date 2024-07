Universidad de Chile no ha tenido un inicio muy positivo en esta segunda rueda del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ han sumado tan solo un punto de seis posibles y preocupa pensando en lo que es el gran sueño de la U en poder ser campeón.

Respecto a esto, un ex futbolista como lo es Jorge Valdivia se refirió a aquello en Radio ADN y especificó que este mal momento en la U no pasa por un lado técnico y que el mosqueo que ha mostrado en las últimas semanas Gustavo Álvarez tiene una gran explicación.

“Eso no te puede hacer perder el foco que es netamente el partido, en 45 días ¿Cuántos partidos han jugado?, si tú me dices que en esos 45 días perdiste siete partidos, está bien. El inicio de la molestia de Álvarez es producto a lo que es el tema de Marcelo Morales”, explicó.

El ‘Mago’ agregó “los resultados dependen únicamente y exclusivamente de lo que el jugador pueda hacer dentro de la cancha, de las variantes que puedas tener, de los mensajes que vienen de afuera del entrenador para solucionar ciertos problemas, lo que yo digo es porque me tocó, quizás a cada jugador reacciona de manera distinta”.

Dentro del mundo Universidad de Chile ha existido una gran polémica por lo que ha sido la ausencia de la dirigencia en estas semanas para esclarecer diversos temas del club, en el que el ex futbolista puso paños fríos a aquello e indicó que los jugadores solo tienen que estar enfocados en lo que pasa en la cancha.

La U no goza de un buen presente en el torneo | Foto: Photosport

“En lo personal, si Mayo o Clark no hablan durante siete años, a mí me importa un rábano si hablan o no hablan, si yo lo que tengo que hacer es todos los días ir a entrenar, tengo que el día del partido rendir y si tú no rindes, yo no puedo decir ‘es que sabe qué, Mayo no habla hace siete meses’”, apunta.

Finalmente, Valdivia sentencia que la molestia de Gustavo Álvarez en estas últimas semanas no ha sido concretamente por el tema de los refuerzos, sino que el tema de Marcelo Morales lo hizo entrar un terreno complejo, que hasta día de hoy no ha podido salir.

“La gran molestia de él no ha sido por refuerzos, la gran molestia de él es porque a él se le tildó de mentiroso, esa es la gran molestia de él, después lo que se viene generando por el tema de los refuerzos es una cuestión natural, que le ha pasado a la Católica y a Colo Colo”, concluyó.