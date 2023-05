José Luis Villanueva nada contra la corriente en Universidad de Chile: "No necesita un lateral izquierdo, no te va a cambiar el juego a menos que sea Roberto Carlos"

A falta de disputar los 60 minutos restantes del Clásico Universitario ante Universidad Católica, los dirigentes de Universidad de Chile y Mauricio Pellegrino comienzan a pensar en lo que será el armado del plantel de cara al segundo semestre.

Uno de los puesto que quieren reforzar en el Romántico Viajero es el del lateral izquierdo, en el cual en las últimas horas ha aparecido el rumor de una posible llegada de Luis Pávez, actual jugador de Unión Española, para que luche un puesto con Marcelo Morales en el esquema de Pellegrino.

Morales podría tener competencia en la U | Foto: Andres Pina/Photosport

Sin embargo, el exfutbolista y actual panelista de Pauta de Juego, José Luis Villanueva, se mostró reacio a la posibilidad que los azules vayan en búsqueda del puesto de lateral.

“Yo creo que el tema del lateral izquierdo en la U no es necesario y que simplemente es algo que echaron a rodar para que los medios hablemos del lateral e instalemos algo para que el representante haga su negocio y refuerce uno de los puestos que no ha sido reforzado”, indicó el ex UC.

“Para mí no es necesario porque está bien que no ha jugado bien Morales pero el lateral izquierdo no te va a cambiar el juego, no te va a dar más ritmo de juego a menos que sea Roberto Carlos”, añadió.

“Pellegrino llegó e hizo a la U competitiva, poquito, a cuentagotas. No es una buena U, pero está cuarto o quinto peleando con los tres grandes. La U se está construyendo”, sentenció el exseleccionado nacional.