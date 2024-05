Cómo todo hincha de Universidad de Chile, el relator de Radio Agricultura, José Pepe Ormazábal, salió triste y preocupado del Estadio Nacional luego de narrar el empate entre los azules y Ñublense.

El histórico cantagoles es de la idea de que a la U de Gustavo Álvarez se le acabó la bencina y al no poder ganar otra vez de local, queda en evidencia que al equipo le faltan jugadores claves para resolver los partidos de local.

“Le falta jerarquía al plantel de la U y si tú no tienes confianza en tu jugador más talentoso, no hay nada que hacer”, asegura en relación a los pocos minutos que tiene a su número 10 en la cancha.

Agregando que “le da 15 minutos a Assadi para resolver el tema, eso no va a pasar, hizo las jugadas más claras al final”.

Pepe Ormazábal no sólo está preocupado por los pocos minutos que Gustavo Álvarez le da al canterano, si no que también por los equipos que le respiran en la nunca a los laicos. “El equipo está sintiendo la presión y me da la impresión que la jerarquía que tienen Colo Colo y Universidad Católica en cuanto a plantel pueden marcar diferencias, lo que uno parecía seguro, no es tanto”, afirma.

Universidad de Chile empató ante Ñublense perdiendo cinco de los últimos seis puntos en disputa.

Para el final, el relator apunta a la dirigencia y lo que debe hacer pensando en la segunda rueda. “Vienen tiempos complejos para la U si no se refuerza, es más, si no se refuerza no va a salir campeón, no le alcanza con este plantel, la U no es Huachipato”, cerró.