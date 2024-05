Universidad de Chile sumó en el día de ayer su quinto partido consecutivo en condición de local sin poder ganar, toda vez que el equipo dirigido por Gustavo Álvarez no superó el empate sin goles ante el Ñublense de Mario Salas.

Si bien la U contó con chances de poder ganar el partido en el día de ayer, lo cierto es que no tuvo la certeza en la definición ni en la generación de juego. Por otro lado, Ñublense tuvo sus chances y casi deja sin pan ni pedazo a los azules en el epílogo del compromiso.

Pese a que la U se ha quedado en los últimos partidos y sus más cercanos perseguidores se acercan con ritmo infernal, Cristian Arcos prefirió desdramatizar el nuevo empate azul y apuntó a las necesidades de cara al segundo semestre.

Arcos cree que a la U le falta un delantero que resuelva partidos. | Foto: Photosport

“No sé si es la falta de gol, es falta de precisión o de variables. Para un estilo de juego, le falta un delantero que le pueda resolver un partido que está cerrado, pero no falta de gol como concepto”, dijo sobre lo que le falta a la U a Bolavip Chile.

En esa línea, Arcos sostiene que “Tuvo posibilidades de ganarlo y también de haberlo perdido en un accidente. Lo complicado es la cantidad de empates le permiten seguir siendo punteros, pero ya no depende de sí mismo por Coquimbo Unido. Perdió ese margen”.

¿Se esfuma el campeonato? Arcos pone la pelota al piso: “Yo no sería tan dramático, es parte de un proceso normal en un campeonato largo. Nunca me pareció una máquina de fútbol total ni tampoco me parece que sea un desastre ahora. Fue un equipo consistente que no le encontró la vuelta al partido”, remató.

La mala racha de U de Chile como local

El 16 de marzo y por la cuenta mínima, fue la última victoria de Universidad de Chile en condición de local ante O’ Higgins. De ahí en más, sumó empates ante Cobresal, Coquimbo Unido, Deportes Iquique y Ñublense, además de la caída en el Clásico Universitario ante la UC.