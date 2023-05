En la temporada pasada, Darío Osorio se transformó en una de las grandes apariciones del Campeonato Nacional, situación que ilusionó a los hinchas de Universidad de Chile de cara al futuro.

Ahora, el nacido en Hijuelas ha perdido terreno y la titularidad de la mano de Mauricio Pellegrino, pero de igual manera sigue llamando la atención de varios clubes de Europa, tal es el caso del Leicester City, conjunto que habría realizado una oferta cercana a los 7 millones de dólares por el jugador de 18 años.

Osorio todavía no convierte goles en la presente temporada con la camiseta de la U | Foto: Photosport

En medio de los rumores de mercado, el periodista Juan Cristóbal Guarello en el programa Deportes Agricultura puso en duda dicha oferta y el precio que le habría puesto la U al talentoso volante.

“¿De dónde salen los 7 millones de dólares? Cómo puede ser que hoy Osorio valga el doble de lo que valía cuando estaba jugando bien en la U y ha retrocedido”, señaló el también rostro de DirecTV Sports y Canal 13.

“Yo sé de un veedor alemán que fue al Sudamericanao Sub 20, que le habían recomendado a Osorio y que quedó enfurecido, creyó que le estaban tomando el pelo. ¡Para qué me hacen venir a ver a este jugador!, dijo…No ha sido titular en la U y no lleva goles. Aquí hay alguien que está tirando bombas de humo. ¿Quién te va a pagar 7 millones de dolares por Osorio? Qué raro que una agencia que no es de él estén tirando esto”, confesó el comunicador.

“El tema de fondo es que después de un semestre bajo aparecieran ofertones por Osorio como si la viniera rompiendo en el fútbol chileno. Raro, raro. A mí me suena a operación comunicacional, parece tapadera porque el viernes Leicester y ayer Marsella”, concluyó Guarello.