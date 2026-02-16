La situación de Universidad de Chile genera dudas. Con tres fechas disputadas, el conjunto estudiantil no ha sumado victorias en el certamen local y Francisco Meneghini es apuntado como el principal responsable.

Ante ello, Juan Cristóbal Guarello comienza a perfilar un posible reemplazante para el DT azul. ¿A quién se refirió? Acercó el nombre de un viejo conocido que se encuentra libre.

En Radio Agricultura, el periodista mencionó a Jorge Sampaoli: llamó a soñar a la cúpula laica. Tras su paso por Atlético Mineiro, el estratega argentino deberá encontrar un nuevo rumbo para su carrera.

“Yo creo que si los dirigentes de la U, no ahora, porque hay un técnico, pero si las cosas siguen igual y no despegan, tienen que irse en la volá y traer a Jorge Sampaoli. Pero a porcentaje, bien blindadito”, lanzó.

Sin embargo, advirtió que habría un importante problema para que arribe a Universidad de Chile: “Igual, para él estaría difícil doblarle la mano a Michael Clark (…) No es llegar y… no“.

Juan Cristóbal Guarello quiere ver a Jorge Sampaoli en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Juan Cristóbal Guarello liquida a Universidad de Chile

Para concluir, el comunicador realizó un breve análisis de la escuadra universitaria. No ha visto un nivel aceptable en la presente campaña: perdió la paciencia.

“Que fome que juega la U, es un equipo soso, insípido, que no pasa nada. Dependiendo de que a Lucas Assadi se le ocurra hacer una jugada. Poquito por las bandas”, finalizó.

