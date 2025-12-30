Daúd Gazale hoy es protagonista del reality show Mundos Opuestos de Canal 13, donde en varios capítulos ha contado historias de su carrera de futbolista, donde jugó en Universidad Católica y Colo Colo.

Precisamente el delantero sorprendió a todos cuando confesó que pudo ser parte del equipo campeón de la Sudamericana con Universidad de Chile en 2011, donde el cuadro azul ganó los dos torneos nacionales además.

“Antes de llegar a Católica, estaba en conversaciones con la U, Sampaoli me había llamado cuando hizo el equipo que ganó la Copa Sudamericana“, afirma el delantero.

Gazale cuenta que “yo le dije que sí a Sampaoli, pero no habíamos hablado del sueldo. Cuando quedaba un día, llamé a un dirigente de la U, que no diré su nombre, lo llamé todo el día pero no le salía mi número porque él estaba fuera de Chile. Entonces, no hubo caso. Justo estaba hablando con Tati Buljubasich y ahí firmé por Católica”.

El otrora atacante dejó plop a sus compañeros de encierro cuando dio a conocer la razón por la que no llegó a Universidad de Chile en definitiva.

“Al día siguiente de firmar por Católica me escribió el dirigente de la U y yo le dije: ‘Te llamé todo el día y no hubo respuesta’. El dirigente me respondió: ‘Era mi cumpleaños, no le respondí a nadie’. Al final, hubo una descoordinación”, asegura.

¿Se arrepiente Daúd Gazale de no haber llegado a la U?

“No me arrepiento de haber llegado a Católica, porque es un club hermoso y salimos campeones de la Copa Chile. Me tocó anotar en esa final, así que tengo recuerdos muy lindos de mi paso por Católica”, cerró.