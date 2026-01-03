Un nuevo chileno da el salto al fútbol brasileño, siendo una de las grandes sorpresas de este periodo de pases, quien llega a reforzar al Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli.

Se trata del técnico nacional Cristián Leiva, quien se acaba de sumar al cuerpo técnico del estratega argentino, quien lo conoce desde Universidad de Chile y la Selección Chilena.

El exfutbolista fue oficializado por el cuadro Galo a través de un comunicado, donde anunciaron el cargo que tendrá: asistente de transición.

“El chileno Cristian Leiva es el nuevo asistente de transición del Atlético. Se une al cuerpo técnico dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, que comenzó la pretemporada 2026 en la Cidade do Galo el viernes”, informaron.

Cristián Leiva se suma al cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Cabe recordar que el Flaco Leiva ya había sido parte del staff de Sampaoli en la U y luego en La Roja, siendo bicampeón de América en 2015 y 2016.

Últimamente, el DT de 49 años había estado trabajando en Colón de Santa Fe, mientras que como primer entrenador ejerció en Deportes Iquique (2020-2021), en la Selección Chilena Sub 17 (2019-2020) y en la Selección Chilena Sub 15 (2017-2019).

El Atlético, donde juega el defensa chileno Iván Román, viene de perder la final de la Copa Sudamericana 2025. En esta nueva temporada volverán a competir en aquel mismo torneo internacional.

