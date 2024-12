Julián Alfaro es una de las figuras de Magallanes y la Primera B del fútbol chileno. El delantero de 23 años y su equipo no tuvieron una buena tarde, pues cayeron en penales ante Deportes Limache, situación que terminó con el sueño de ascender esta temporada.

El futbolista ahora se preparará para su inminente arribo a Universidad de Chile, club donde se formó. Sin embargo, por ahora aquello no es tema, ya que hoy lo embarga un sentimiento de agradecimiento con el Manojito de Claveles, sumado a la pena de no cumplir el objetivo.

“Muy feliz, muy agradecido de todo, es mi casa. Me voy muy triste por mi resultado. Quería que fuera un final así, pero no siempre es así(…)Fue un partido difícil y la verdad no tengo el ánimo de hablar y es difícil para mí este momento”, expresó tras el encuentro en San Bernardo.

También se refirió a qué les faltó para poder llevarse la llave: “Nos faltó terminar mejor las jugadas y más determinación, cuando tuvimos el partido en nuestras manos, después se nos escapó, después Limache tomó las riendas del partido”.

Julian Alfaro responde a preguntas sobre su inminente llegada a Universidad de Chile

Al ser consultado por el paso a la U y a Primera, evitó reflexionar: “En estos momentos no puedo pensar mucho en eso, estoy viviendo acá el momento y estoy muy triste”.

Julián Alfaro volverá a Universidad de Chile tras varias temporadas en Magallanes. (Foto: Photosport)

De todas formas, ante la consulta de jugar Copa Libertadores (con la U), reconoció que desde este domingo ya debe cambiar el foco: “Si, ya desde mañana limpiar el chip y pensar en lo que viene”.

Alfaro mostró su agradecimiento con Magallanes y ya comienza la despedida: “Agradecido de todos, del profe, de los que siempre han estado acá conmigo y que me han acompañado siempre. Estoy muy agradecido y siempre voy a recordar este club con mucho cariño.

Por último, mencionó que se lleva varias enseñanzas de Ronald Fuentes: “Muchas cosas, muchos aprendizajes, va a ser un gran paso para mí que Ronald haya estado dirigiéndome”.