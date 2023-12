Juvenal Olmos apunta a este jugador como el gran proyecto para la Universidad de Chile en el 2024: "Me ha encantado"

Universidad de Chile ya comienza a pensar en la temporada 2024, en que el ‘Romántico Viajero’ espera poder en el próximo año poder tener su remezón y volver a luchar por cosas importantes, siendo el Campeonato Nacional su gran desafío.

Ya abordando el futuro de la U, el hoy panelista de ‘Todos Somos Técnicos, Juvenal Olmos se tomó el espacio en dicho programa y dejó a la nueva gran promesa del club pensando en el 2024, colocando sus grandes fichas.

“La U tiene en Jeison Fuentealba un gran proyecto de volante ofensivo”, partió señalando Olmos.

Sosteniendo su opinión, el ex estratega enumeró las grandes cualidades que ve en el jugador, a quien además de bueno para la pelota, lo encuentra un tipo con mucho carácter.

Fuentealba es el gran proyecto de la U en el 2024 para Olmos | Foto: Photosport

“Si, es potente, tiene muy buena técnica, es pachorriento dentro de la cancha, porque es encarador y todo eso”, explicó.

Finalmente, Olmos declara que se muestra con mucha ilusión de lo que pueda entregar Fuentealba para el 2024 con la Universidad de Chile, en la que espera que tenga un buen año y pueda consolidarse, ya que encuentra que el jugador tiene todas las condiciones para lograrlo.

“Las veces que lo ví, porque está esa suerte de limbo que es reserva y que comienza sus primeros partidos de titular. Yo lo encontré muy bien, me ha encantado, le he visto dos partidos y me gusta con la personalidad que entra”, concluyó.

¿Cuántos partidos jugó Jeison Fuentealba en esta temporada 2023?

El joven talento de la Universidad de Chile jugó 22 partidos con la camiseta de la U, en el que aportó con un gol y una asistencia en esta temporada.