Universidad Católica partió de la peor manera su temporada 2026, en donde el equipo de Daniel Garnero le dijo adiós a su primer objetivo del año, en la que cayó en definición a penales ante Coquimbo Unido en la Supercopa del fútbol chileno.

Ante esta situación, el ex entrenador y jugador de la UC, Juvenal Olmos ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports para dar a conocer un importante déficit en la Universidad Católica en el tramo final del campo de juego.

“Tiene escasez en el mediocampo de jugadores que rompan, tiene muy asociado el pase largo, el toque y toque, pero tiene escasez de esos jugadores que rompen, que se sacan a un jugador de encima y generan un desequilibrio”, parte señalando Olmos

Por esto, el hoy panelista puntualiza que es importante tener jugadores desequilibrantes en dicha zona del campo, en la que siente que el juvenil Diego Corral puede cumplir a cabalidad este rol.

Olmos y su mensaje a Corral | Foto: Photosport

“En ese aspecto, es fundamental tener jugadores como Corral, que es de esos jugadores que por cualidades y condiciones, tiene eso de encarar, tiene velocidad y juega”, declara.

Olmos y su mensaje a Rossel

Concluyendo, Olmos se refirió a los escasos minutos que ha visto Juan Francisco Rossel con Daniel Garnero, en la que le dio un tirón de orejas al atacante y espera que tenga una revelación personal para que pueda asomar como una opción para la UC en este 2026.

“Nosotros vemos que tiene un talento no habitual, pero todavía me da la sensación que esa parte de carácter o transgredir, decir que el 2026 yo me como la camiseta y este tipo me tendrá que poner dentro del equipo titular, no la veo en él, lo veo en otros juveniles de la UC. Eso le está faltando al jugador de la UC para ser titular”, concluyó.

En Síntesis