Este viernes se dio inicio a la Liga de Primera 2026 con el accidentado empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano, donde los protagonistas fueron los barristas azules por los serios incidentes y también el delantero argentino Juan Martín Lucero.

El Gato fue suplente pero ingresó a los 72 minutos, reemplazando a Octavio Rivero. Pero el exgoleador de Colo Colo solo pudo estar 20 minutos en cancha, pues a los 90+2′ fue expulsado.

El árbitro Gastón Philippe le mostró la tarjeta roja directa al refuerzo de la U, tras propinarle un manotazo en la cara al defensa itálico Enzo Ferrario, en medio de la disputa de un balón cerca de mitad de cancha.

En el primer tiempo el cuadro laico también había sufrido la expulsión del lateral Felipe Salomoni (20′) y se había salvado Rivero por una acción similar que fue anulada en el VAR.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que este era el debut oficial de Lucero con la camiseta de la U, pues solo había tenido minutos el pasado sábado en el partido amistoso contra Universitario en Perú.

En síntesis