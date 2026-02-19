El arranque de la temporada 2026 para la Universidad de Chile ha estado marcado por la irregularidad y los cuestionamientos tácticos, ademas de los rumores de un cambio en la banca después de cada partido fallido.

Ante este escenario, un referente histórico del club, Diego Rivarola, analizó el presente del equipo y salió al paso de la controversia que rodea a la joya azul, Lucas Assadi.

A pesar de la deuda futbolística en comparación al 2025, Rivarola pidió calma ante las críticas sobre el técnico Francisco Meneghini. Para el exdelantero, los resultados actuales son parte de una etapa de ajuste natural.

“Hay muchos que están muy apresurados… hay que entender que los procesos no salen como uno quiere desde el inicio”, afirmó “Goku”, destacando que la U cuenta con las herramientas técnicas y humanas para revertir el momento.

Diego Rivarola pide calma en Universidad de Chile y aconseja a Lucas Assadi.

La adaptación de Lucas Assadi

Sobre la baja en el rendimiento de Lucas Assadi, atribuida por muchos a los constantes cambios de posición impuestos por “Paqui”, Rivarola fue pragmático. Si bien reconoció que el “10” puede sentirse incómodo, enfatizó que el fútbol moderno exige versatilidad.

Flexibilidad táctica: Rivarola sostuvo que los jugadores actuales deben acostumbrarse a los cambios de esquema permanentes.

Rivarola sostuvo que los jugadores actuales deben acostumbrarse a los cambios de esquema permanentes. Desafío individual: Instó al volante a adaptarse al momento del equipo por sobre su comodidad posicional.

Mirando al Superclásico

Con el duelo ante Colo Colo en el horizonte, el ídolo azul aprovechó de enviar un mensaje de motivación al plantel. Recordó su propia experiencia en el Estadio Monumental y mencionó a Israel Poblete, subrayando que marcar en esos encuentros deja recuerdos imborrables. Para Rivarola, el Superclásico es el escenario ideal para que el equipo de Meneghini finalmente “encuentre el camino” y plasme su potencial en cancha.