Universidad de Chile tiene todo preparado para recibir a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. En dicho encuentro, toda la atención estará puesta sobre un nombre en específico.
¿A quién enfocarán las cámaras? Francisco Meneghini se juega el pellejo ante el actual puntero de la competencia nacional y una derrota puede costarle más que caro.
Al menos, así lo advirtió Alejandro Lorca en conversación con BOLAVIP Chile. Bajo la visión del destacado relator, el DT argentino puede terminar dejando su cargo si no consigue la victoria.
“Si se pierde mal, una goleada o una cosa así, se podrían precipitar las cosas. Si la actuación es pésima y además se corona con una derrota abultada, pudiera anticiparse todo”, lanzó.
No obstante, el entrevistado agregó: “Aunque creo que de cara a un Superclásico, una semana antes, lo van a aguantar. Yo creo que va a ser esa la instancia final“.
El desafío para Francisco Meneghini en Universidad de Chile
Finalmente, el locutor explicó qué tendría que lograr el entrenador para mantenerse aferrado al puesto. En la previa de semanas decisivas, ve el panorama cuesta arriba.
“Esto es como una seguidilla de exámenes. Si aquí (contra Deportes Limache) efectivamente te sacas un 1, te obliga a sacarte dos 7 y se ve muy complejo que la U golee a Colo Colo y que haga lo propio con Palestino“, reflexionó.
“Si se pierde muy mal con Deportes Limache tampoco sería de extrañar que puede significar su salida“, cerró.
En resumen:
- El riesgo de una goleada: Lorca fue tajante al señalar que una derrota abultada ante el líder sería el punto de no retorno: “Si se pierde mal… se podrían precipitar las cosas. Si la actuación es pésima… pudiera anticiparse todo”.
- El “factor” Superclásico: A pesar de la presión, el locutor cree que la dirigencia podría dudar en despedirlo justo antes de enfrentar a Colo Colo: “Creo que de cara a un Superclásico… lo van a aguantar. Yo creo que va a ser esa la instancia final”.
- La metáfora de las notas: Lorca comparó el momento de Meneghini con un examen académico: “Si aquí efectivamente te sacas un 1, te obliga a sacarte dos 7… y se ve muy complejo que la U golee a Colo Colo y haga lo propio con Palestino (en Sudamericana)”.