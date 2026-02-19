Universidad de Chile tiene todo preparado para recibir a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. En dicho encuentro, toda la atención estará puesta sobre un nombre en específico.

¿A quién enfocarán las cámaras? Francisco Meneghini se juega el pellejo ante el actual puntero de la competencia nacional y una derrota puede costarle más que caro.

Al menos, así lo advirtió Alejandro Lorca en conversación con BOLAVIP Chile. Bajo la visión del destacado relator, el DT argentino puede terminar dejando su cargo si no consigue la victoria.

“Si se pierde mal, una goleada o una cosa así, se podrían precipitar las cosas. Si la actuación es pésima y además se corona con una derrota abultada, pudiera anticiparse todo”, lanzó.

No obstante, el entrevistado agregó: “Aunque creo que de cara a un Superclásico, una semana antes, lo van a aguantar. Yo creo que va a ser esa la instancia final“.

Alejandro Lorca advirtió a Francisco Meneghini: el DT tambalea en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El desafío para Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, el locutor explicó qué tendría que lograr el entrenador para mantenerse aferrado al puesto. En la previa de semanas decisivas, ve el panorama cuesta arriba.

“Esto es como una seguidilla de exámenes. Si aquí (contra Deportes Limache) efectivamente te sacas un 1, te obliga a sacarte dos 7 y se ve muy complejo que la U golee a Colo Colo y que haga lo propio con Palestino“, reflexionó.

“Si se pierde muy mal con Deportes Limache tampoco sería de extrañar que puede significar su salida“, cerró.

