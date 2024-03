Para el duelo de este lunes entre Deportes Copiapó y Universidad de Chile, los hinchas azules nuevamente fueron discriminados y la dirigencia del León de Atacama decidió que no venderán entradas a los aficionados de la U para el cotejo que se jugará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Algo que sin duda, molesta a todo el mundo azul y dentro del mismo club, no dudaron en alzar la voz por esta determinación que atenta contra el cuadro universitario laico.

Y fue el propio entrenador, Gustavo Álvarez quien alzó la voz y en conferencia de prensa, no dudó en manifestarse al respecto por esta decisión tomada en el norte del país.

“Una vez más sufrimos una medida incoherente diría yo, que va en contra de los hinchas de Universidad de Chile y en contra de los hinchas del fútbol”, afirmó un molesto técnico azul.

Ahondando en lo anterior, se refirió a que en el duelo pasado, no hubo ningún inconveniente y es extraño, que por ende, se les castigue de la misma manera. “El otro día con el aforo que se permitió, la conducta del hincha fue ejemplar y al partido siguiente se le impide ir al estadio, me parece que no tiene lógica”, cerró Álvarez.

Copiapó y la U se volverán a ver las caras en el norte (Archivo)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile viajará al norte del país para enfrentar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El duelo de la tercera fecha se llevará a cabo el lunes 4 de marzo a las 19 horas.

¿Cuándo se jugará el primer Superclásico del año entre Colo Colo y la U?

Este domingo 10 de marzo a las 18 horas, Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a una nueva edición del Superclásico del fútbol nacional. El cotejo, se llevará a cabo en el Estadio Monumental.