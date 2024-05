La gran preocupación que no deja dormir a Gustavo Álvarez pensando en el futuro de Universidad de Chile

Si existe una preocupación en el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez en estas once fechas recorridas del Campeonato Nacional de Primera División es sin duda, su central por derecha en la línea de tres defensiva que propone.

El entrenador argentino busca, escarba, elige y luego, reemplaza. Así se ha visto en lo que va de competencia donde Matías Zaldivia y Franco Ezequiel Calderón son los titulares fijos, pero ese tercer elemento ha sido muy volátil.

Arrancó jugando de manera sorpresiva el trasandino Emmanuel Ojeda. Los primeros cinco partidos fueron para el ex Rosario Central y tras un error ante Cobresal, literalmente el estratega azul lo borró y en algunos partidos ni siquiera ha sido considerado.

Más tarde fue el turno del canterano David Retamal. Ante Unión Española gran partido, con prestancia y solvencia, pero luego ante Coquimbo Unido a un Estadio Nacional lleno quizás, sintió la presión y algunos errores terminaron por sacarlo del equipo. En el último ante Deportes Iquique viajó, pero no fue el banco de suplentes.

Otro canterano fuera del equipo

Frente a la escuadra de Huachipato, de nuevo Álvarez sorprende y elige a Renato Cordero para jugar en el bloque defensivo de la U. Buen trabajo del oriundo de San Felipe. Sin embargo, ante los Dragones Celestes se vio sobrepasado por la velocidad de los atacantes nortinos y para el segundo tiempo no volvió y se quedó en el vestuario ¿Seguirá jugando? es la gran interrogante.

Las opciones que maneja el DT (Photosport)

La posibilidad de Ignacio Tapia… pero es zurdo

En tres partidos ha sido titular y en dos se ellos ha jugado la defensa que algunos, sin ser brillante, eligen para que el estratega no se complique tanto. De derecha a izquierda Calderón, Zaldivia e Ignacio Tapia. Parecía que esa podía ser, pero no.

Precisamente este último, no ha tenido muchas ocasiones de ser estelar. No obstante, ante Unión La Calera no estará Matías Zaldivia quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Debiese (debiese) ser la gran oportunidad para Ignacio Tapia de ingresar sobre todo por el dominio del juego aéreo en balones detenidos de los cementeros. Uno supone que Tapia por izquierda, Calderón por el centro ¿Y por derecha? Tres cuerdas para un trompo: Ojeda, Retamal y Cordero.

¿La otra opción? Es que tal como jugó en el segundo tiempo ante los iquiqueños, el entrenador decida ingresar con línea de cuatro defensiva. Veremos desde el miércoles, día en que vuelven a los trabajos en el Centro Deportivo Azul. De todos modos, el estratega estaría pensando en reforzar esa zona para el segundo semestre.