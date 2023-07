En el triunfo de Universidad de Chile sobre Huachipato en Talcahuano, marcó la vuelta a las canchas del delantero argentino Leandro Fernández, el que jugó un par de minutos luego de dos meses.

El aporte del trasandino en las primeras fechas ilusionaron al hincha de la U, por lo que su vuelta a la actividad es una inyección positiva para un equipo que quiere seguir peleando arriba.

Justamente este viernes se le consultó a Mauricio Pellegrino por la situación del delantero, ante lo que el estratega contestó que piensa llevarlo de a poco, sin embargo, el propio Fernández en el programa Pelota Parada de TNT da luces de que está para jugar un partido completo.

“Quiero estar lo más pronto posible (…) Si me preguntas a mí, estoy para 90 (minutos). Pero hay que ver cómo me voy sintiendo, aún no me ha tocado”, aseguró.

Leandro Fernández cuenta que felicitó a Nicolás Guerra

Fernández se siente feliz por el momento del equipo, pero da muestras de que no se marean. “Hoy estamos disfrutando pero con los pies en la tierra, aún no ganamos nada”, puntualizó.

Lea además tuvo palabras para un compañero que había sido criticado hasta hace unas fechas. “Nico Guerra hace mucho sacrificio por el equipo. El finde lo felicité porque se tiró al piso, corrió, metió, tuvo el gol. En el partido con Católica también tuvo su revancha. El fútbol siempre da revancha”, cerró.