Ex Universidad de Chile le responde con todo a Pablo Parra: "El sentimiento es mutuo, es lo peor que le pudo pasar a la U, no aportó nada"

Este viernes fue presentado en Colo Colo el volante que viene del Puebla de México, Pablo Parra. Como era de esperar una de las preguntas para el jugador fue su paso por la U.

El mediocampista no tiene buenos recuerdos y no sólo aseguró que siempre ha sido hincha albo sino que también que el 2019 “fue un año horrible, nadie rindió ese año en la U, nadie, porque estábamos a punto de descender. Si jugué ahí fue por un tema profesional, lo hice por mi familia, porque fue el primer club que llegó”.

Las palabras del nuevo refuerzo albo no fueron del gusto del ex volante azul, Martín Gálvez, el que respondió con todo a la afrenta.

“Es un sentimiento mutuo porque lo peor que le pudo pasar a la U es contratar a Pablo Parra, no aportó nada, así que muchas gracias y que siga de largo”, afirma un enojado Tincho.

Tincho Gálvez molesto con los dichos de Pablo Parra

El ex 10 azul asegura que más allá del caso de Parra, entiende que todo futbolista debe ser un agradecido del club o de los clubes que pagaron por ellos.

“Uno nunca debe quejarse de los clubes en los que uno estuvo, porque la gente pagó, se apostó por él, había expectativa y si no rindió, no se la pudo no más, la responsabilidad es personal, si no se la pudo, qué culpa tiene la U”, cerró.