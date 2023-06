La Universidad de Chile se fue sin pena ni gloria de la Copa, tras caer ante O’Higgins en tanda de penales, luego de igualar sin goles ante el Capo de Provincia en el Estadio Santa Laura.

Y llamativo fue la definición desde los doce pasos ya que había que elegir los cinco designados, en un universo de once, además considerando que la U no había pateado penales durante la presente temporada, ya que no le han cobrado ninguno.

Nery Domínguez, Matías Zaldivia, Jeison Fuentealba que fueron los tres primeros y anotaron su remate, mientras que Nicolás Guerra marró tras contención del golero, Ignacio González.

La U, no alcanzó a lanzar el quinto y en el aire, quedó la interrogante sobre ¿Quién iba a disparar el último? algo que finalmente se terminó disipando, ya que Darío Osorio era el elegido para cerrar la serie, optimistamente hablando.

Osorio no alcanzó a patear el penal (Photosport)

Algo que ya entra en la temática de lo imposible, pero nunca está demás tener la película más amplia y tener al detalle todo lo ocurrido en la cancha de la comuna de Independencia.