La Universidad de Chile se despidió tempranamente de Copa Chile tras caer por penales ante O’Higgins y dijo adiós al certamen, en los cuartos de final de la Fase Regional.

Los azules, perdieron por cinco a tres en la tanda desde los doce pasos y el desequilibrio se produjo cuando Nicolás Guerra en el cuarto tiro de la U, le pega horrible al balón, este que iba afuera, pero así y todo, el portero Ignacio González contuvo su disparo.

No obstante, una imagen comenzó a circular luego del penal que atajó el ex Deportes Antofagasta y que revela que el entretubos se adelantó y no tenía su pie izquierdo en la línea de sentencia, como demanda el reglamento.

Así trabajó el golero al atacante de la U (Photosport)

Juzguen ustedes (Captura Twitter)

Vale mencionar, que en esta instancia era solo al ojo y que el juez de línea debió advertir al árbitro, Nicolás Millas, otro de un pobre desempeño, para que así, se hubiese tenido que repetir el lanzamiento.

Finalmente, se recalca que en esta instancia de la Copa Chile, no cuenta con VAR, por lo cual no se podía reforzar la idea a través del video, algo que así hubiese ayudado a Millas. No obstante, a la FIFA, la U ya quedó en el camino.