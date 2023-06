Lo vivido en el Estadio Santa Laura en la eliminación de Universidad de Chile en manos de O’Higgins de Rancagua, es que fue un rotundo fracaso. Quedar al margen tan tempranamente de Copa Chile, dejó una muy mala sensación entre sus parciales que llegaron a la cancha.

Bolavip Chile dialogó con el periodista Francisco Eguiluz, quien tuvo palabras para este episodio que afecta a los azules. La primera consulta, fue relacionada a sí consideraba esta eliminación un fracaso.

“Sí, es un fracaso cuando no se cumplen los objetivos, ahora es distinto cuando no logras el objetivo, pero mostrando algo. Ahora, en cierta medida exculpo al técnico, porque el material con el que cuenta es bastante básico“, intervino el comunicador.

Sobre este mismo tema, agregó, “el fracaso no solo le pertenece a Pellegrino, si no a una dirigencia que ha demostrado un nulo conocimiento de fútbol, está en zona sorda cuando el técnico habla. No nos olvidemos que Sartor estuvo dos años cerca de descender. El otro día Pellegrino decía ‘si no vendemos a nadie, no vienen refuerzos’, cuando si eso ocurre, se supone que despotencias al plantel ya que si se te va un jugador, es porque es bueno“, aseveró el panelista de Todo es Cancha.

Sobre qué se puede esperar de este equipo, Eguiluz sostuvo que “conseguir un cupo a Copa Sudamericana, porque es a lo que aspira una dirigencia mediocre y la exigencia que le hicieron a Pellegrino que era ordenar la casa, puede que ahora sea pasar a pelear el campeonato sin tener material con qué hacerlo, porque la dirigencia no le armó nada al técnico”, añadió.

La posición de Darío Osorio y los penales

Llamativa fue la posición en la que ingresó Darío Osorio, de lateral volante por la zurda cuando reemplazó a Marcelo Morales, el comunicador analiza que “son intentos desesperados del DT de demostrar a la dirigencia que no tiene material. Cuando él demuestra que Marcelo Morales no puede jugar, improvisa a un delantero. Pellegrino viene pidiendo un lateral y es un mensaje a la dirigencia”, reveló.

El periodista exculpa a Pellegrino de todos los males que tiene la U en este momento (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para la designación de los pateadores de penales y que quedó la impresión que no hubo mayor ensayo en esa arista. “Me dio la sensación de un equipo que no trabajó penales y al mismo tiempo te encuentras a un técnico rival que dice ‘practicamos 90 o 100 penales’. Los penales no son azarosos, se practican, obvio tiene un componente de fortuna, pero también tiene mucho de estudio”, concluyó Eguiluz.