Universidad de Chile no tuvo el estreno esperado en la temporada 2026 y cayó por un claro 3-0 ante Universitario de Deportes en Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema.

El compromiso marcó el debut oficial de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca azul y dejó varias dudas en el funcionamiento del equipo, especialmente en el mediocampo y en la transición defensiva, donde el Romántico Viajero sufrió ante la intensidad del cuadro peruano.

El cuadro peruano fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y supo capitalizar los errores defensivos del conjunto chileno para inclinar la balanza a su favor, generando preocupación entre los hinchas azules de cara al inicio de la Liga de Primera 2026.

Tras el pitazo final, desde el lado crema hicieron un análisis positivo del rendimiento mostrado y valoraron la victoria ante un rival chileno que, pese a la derrota, fue reconocido como un equipo competitivo en el contexto de la pretemporada.

El análisis de Javier Rabanal a la victoria ante Universidad de Chile

Fue el entrenador de Universitario, Javier Rabanal, quien en conferencia de prensa post partido entregó su visión del encuentro y no dudó en remarcar la superioridad de su equipo durante la mayor parte del duelo.

“Universidad de Chile ha tenido del minuto 5 hasta el 10 del primer tiempo que han dominado la pelota y nos metieron un poco atrás, pero el resto del partido hemos dominado nosotros y hemos encontrado buena salidas”, remarcó el técnico español.

Ahora, en la U ya comienzan las primeras reflexiones de cara al inicio de la Liga de Primera 2026, donde deberán enfrentar a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un partido que asoma clave para empezar a despejar las dudas que dejó la presentación en Lima.

