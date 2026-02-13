Universidad de Chile tiene hoy un tremendo desafío dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ disputarán lo que será la tercera fecha del torneo ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Para este duelo, los dirigidos por Francisco Meneghini trabajaron con todo pensando en este compromiso, en donde la U espera poder conseguir su primera victoria dentro del torneo en este 2026.

Por esto y a comparación de lo que fue la última derrota ante Huachipato en el sur de nuestro país, la U prepara una importante modificación dentro de su equipo para este duelo ante el conjunto ‘Tricolor’.

‘Paqui’ Meneghini podrá contar con Juan Martín Lucero y podrá tener su primera titularidad dentro del equipo, en la que acompañará en el ataque a Eduardo Vargas, el relegado a la banca de suplentes será Javier Altamirano.

La U espera sumar su primer trunfo | Foto: Photosport

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Lucas Assadi en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero como atacantes.

El duelo entre Palestino y Universidad de Chile se disputará este viernes 13 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

