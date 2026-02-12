La era Francisco Meneghini no comenzó de la mejor manera en Universidad de Chile. Con dos encuentros oficiales en el cuerpo, el nuevo entrenador de la escuadra azul aún no puede sumar victorias.

Sin embargo, un destacado comunicador llamó a la calma: no es como se inicia, sino cómo termina. Por el momento, Cristian Arcos sigue confiando en el director técnico argentino.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista analizó las críticas al estratega de 37 años. Para él, no hay que armar tanto alboroto y el hincha estudiantil debe tener paciencia: Gustavo Álvarez quedó en el pasado.

“Es normal cuando los resultados no acompañan que salen todas las alertas. Los que estuvieron antes aparecen como siempre grandes entrenadores“, comenzó señalando.

“Hay equipos que les costó mucho como sacarse el estigma o el fantasma de entrenadores antiguos que les fue muy bien. Le pasó a la U con Jorge Sampaoli y también pasa, sucede. Y con otros equipos pasa, sucede“, agregó.

Cristian Arcos pidió tenerle paciencia a Francisco Meneghini en Universidad de Chile.

Un llamado a la calma en Universidad de Chile

Finalmente, Cristian Arcos reiteró su mensaje hacia los críticos de Francisco Meneghini: tan solo van dos jornadas del certamen local. Le resulta curioso escuchar tanta bulla por tan poco.

“Me parece que es una locura tener tanta angustia con dos partidos. La U no ha jugado bien, no ha tenido buenos resultados, pero de verdad yo noto cierta desesperación en el análisis“, cerró.

En resumen: