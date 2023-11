El 8 de septiembre de 2010 Azul Azul inauguró el Centro Deportivo Azul (CDA), donde se realizan hasta ahora los trabajos del primer equipo de Universidad de Chile, además de ahí entrenan sus juveniles y también el equipo femenino.

Lo cierto es es que varios jugadores que han pasado por el Romántico Viajero o personas ligadas al fútbol han elogiado a más no poder las instalaciones de primer nivel del centro de entrenamiento de la U que está ubicado en Avenida El Parron 939, La Cisterna.

El CDA se roba todas las miradas en La Cisterna | FOTO: Universidad de Chile

Sin embargo, Rafael Olarra, ex jugador del Romántico Viajero, piensa que la llegada del CDA a las vidas de los hinchas azules le generó más que un problema que un beneficio, así lo reveló el ex seleccionado nacional en el programa ESPN FShow.

“Esto es muy impopular lo que voy a decir. Qué mal le ha hecho el CDA a la U. Pero los hinchas me van a decir qué es un lugar de lujo, un centro de entrenamiento de primerísimo nivel y la verdad es que es lo mejor que yo he visto”, partió diciendo el ex zaguero central.

“Pero hay un punto específico y es que alejo a la gente del jugador, el jugador no sintió más a la gente y ahora la ve del portón para afuera. Con nosotros en el Caracol Azul estaban todo el rato gritando que había que ganar, afuera, en la bomba, en todos lados”, remarcó Olarra.

“El 2010 recién habíamos cambiado al CDA y ese plantel venía de una base de otro lado”, sentenció.

