Universidad de Chile comienza esta semana los trabajos en Pirque para la pretemporada 2026, donde los azules buscarán ser protagonistas en el plano local y también en el internacional donde deben enfrentar a Palestino por Copa CONMEBOL Sudamericana.

Las ilusiones azules están puestas en lo que pueda hacer Lucas Assadi, canterano azul que la rompió el 2025 y ahora atrapa la mirada del Atlético Mineiro de Brasil que habría ofertado una cuantiosa suma de dinero por el jugador, pero pagando en cuotas.

Tras este ofrecimiento y la advertencia de Palestino a la U por el no pago del cuadro brasileño a los árabes, la U habría tomado una seria decisión según reveló el periodista Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Assadi se va de la U si hacen el pago en una sola cuota. | Foto: Photosport

“Por eso la U no quiere hacer el negocio con Atlético Mineiro si es que no es el pago en una cuota, porque a los dueños de la U ya les pasó con Soteldo cuando lo vendieron de Huachipato, porque pagan con ‘billetes de aire’”, dijo.

Según Caamaño, la U se pone firme y no va a soltar a Lucas Assadi por pago en cuotas: “La U dice que no tiene ningún problema en venderlo en US$ 4,5 millones, pero en una sola cuota. Ahí se enfrió todo y no estaría dispuesto a hacer ese negocio, porque sabe que mientras más cuotas, más pueden postergar el chicle”, aseguró.

Ahora, habrá que esperar a ver si el Atlético Mineiro de Brasil se decide a pagar el traspaso de Lucas Assadi en una cuota o si desiste del fichaje de uno de los jugadores con más proyección en el fútbol chileno.

En síntesis

Universidad de Chile exige el pago de US$ 4,5 millones en una cuota por Lucas Assadi.

El club azul rechazó la oferta del Atlético Mineiro debido a la modalidad de pago en cuotas.