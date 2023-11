La potente crítica de Claudio Palma a Michael Clark y Manuel Mayo: "No sabe de fútbol y no hay gerente técnico en la U"

La Universidad de Chile atraviesa un difícil momento en el presente Campeonato Nacional: los azules son el segundo peor equipo en la segunda rueda con un 24,2 por ciento de rendimiento.

La dura caída del elenco dirigido por Mauricio Pellegrino ante Everton de Viña del Mar hizo que los hinchas del Romántico Viajero perdieran la paciencia y muchos de ellos comenzaron a pedir la salida del entrenador argentino, todo ad portas de un crucial encuentro ante Universidad Católica.

Hay que tener presente que ambos equipos llegan con la obligación de obtener los tres puntos si es que aún quieren mantener la opción de llegar a Copa Sudamericana el próximo año.

Pellegrino necesita una victoria para calmar las aguas en la U | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Claudio Palma, panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, se tomó con humor el posible interés de la U en Francisco Paqui Meneghini.

“Lo bueno es que en la dirigencia de Azul Azul hay varios que saben de fútbol (risas), a la mitad no los conocemos y los que dan la cara como Clark no sabe de fútbol. ¿Quién va a contratar al técnico de la U?. No hay gerente técnico en la U”, afirmó.

Minutos después, el reconocido relator de TNT Sports analizó más en profundidad el presente del elenco universitario.

“La U ha perdido la mística y eso se ve en la cancha. Yo veo a Pellegrino hace tiempo entregado y diciendo ‘¿dónde me vine a meter’ y con declaraciones de Cecilia Pérez del estadio. Es un caos, lamentablemente”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar la Universidad de Chile?

El duelo entre la UC y la U se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.

Copa Sudamericana a la vista

De momento, la UC estaría agarrando el último cupo al certamen continental con 37 puntos, mientras que los azules miran de reojo ese último boleto con 34 unidades y la posibilidad intacta de igualar a la UC en puntaje terminada la próxima fecha.