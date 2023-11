La dura derrota de Universidad de Chile ante Everton de Viña del Mar caló hondo entre los hinchas del Romántico Viajero y en el entrenador Mauricio Pellegrino, quien todo parece indicar que se jugará su continuidad en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

Muchos ex jugadores azules y comentaristas deportivos han salido al paso en los últimos días sobre si el ex DT de Vélez Sarsfield debería o no permanecer al mando del equipo laico, pero lo cierto es que esta decisión finalmente será tomada por la dirigencia de Azul Azul.

Pellegrino sigue en la cuerda floja en la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

En el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el actual panelista radial, Claudio Borghi, fue consultado acerca de este tema y el ex entrenador de La Roja fue más allá.

“Es una pena que no le vaya bien porque es un gran tipo, muy buena persona, y mucha gente me dice que no basta con ser buena persona pero a parte es un buen entrenador”, indicó el ex adiestrador de Colo Colo.

Agregando que “sacarlo para mí es un pecado, pero bueno es la ley que vivimos o que hemos vivido siempre técnico que no gana, técnico que se va”.

Por último, el Bichi le mandó un sutil palo a la dirigencia de la U. “En defensa de él ha pedido bastantes refuerzos y estos nunca llegaron, con lo que tuvo que era poco estuvo primero”, cerró.

¿Cuándo y dónde es el Clásico Universitario?

El duelo se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.

Copa Sudamericana a la vista

De momento, la UC estaría agarrando el último cupo al certamen continental con 37 puntos, mientras que los azules miran de reojo ese último boleto con 34 unidades y la posibilidad intacta de igualar a la UC en puntaje terminada la próxima fecha.