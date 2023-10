El Team Chile en el fútbol masculino ya está clasificado para las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, luego de las dos victorias conseguidas ante México y Uruguay, respectivamente.

Un equipo de Eduardo Berizzo que dista mucho de lo mostrado en las clasificatorias sudamericanas, donde los rendimientos no son los mismos, sumado a las críticas por el nivel del trabajo de La Roja adulta.

En ese sentido, el Toto encontró en la sub 23 el verdadero balón de oxígeno y que desde luego, muchos de esos jugadores, que puedan tener un espacio en el equipo mayor de Chile.

No obstante, entre sus convocados aparece el nombre de Lucas Assadi, quien pese a sus cualidades, no es titular y tampoco tan gravitante, en los pocos minutos que ha podido sumar.

En la U observan el momento de Assadi

Sin duda, que su ausencia preocupa a muchos, mientras que otros, apuntan que se trata de algo totalmente normal en relación, a la temporada que ha tenido el oriundo de Puente Alto.

Pero, ¿Cómo contemplan esto en Universidad de Chile? En el Centro Deportivo Azul no se hacen mayores problemas y afirman que mientras menos minutos pueda sumar, mejor para el equipo de Mauricio Pellegrino.

Sí, quizás no es muy ético el tema, pero considerando que las finales por el bronce y por el oro están programadas para el sábado 4 de noviembre y por su parte, la U recibe a Everton el día lunes 6 en el Estadio Santa Laura, no es malo para los azules y que Assadi no llegue con tanta sobrecarga.

En la U pretenden poder contar con el mayor contingente para el compromiso ante los ruleteros, salvo Leandro Fernández, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y algún lesionado que pueda aparecer por fuerza mayor, pero no quieren que el tema se mueva de ahí.

Assadi entrenando en La Roja (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo amistoso de la U adulta?

En el recorrido de la Copa Zapping, Universidad de Chile tendrá su segunda estación este domingo 29 de octubre a contar de las 18 horas.

En aquella ocasión, la U enfrentará a Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario Germán Becker. Vale recordar, que el cuadro de la Región de La Araucanía se prepara para la liguilla buscando el segundo cupo del Ascenso.