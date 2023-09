Ignacio Tapia pasó de ser el villano de la Universidad de Chile a un héroe. El central aprovechó el Superclásico y, claramente, el gol le cambia el estatus dentro del equipo al defensa que ha sido cuestionado por su nivel durante este año y medio vistiendo el cuadro azul.

El ex futbolista de Huachipato no fue considerado por un largo tiempo y la lesión de Matías Zaldivia le abrió las puertas en la titularidad de la U. Tras las críticas y su casi partida a Audax Italiano, el central se la jugó por completo y ese cabezazo en el 28′ le cambia la vida al defensa azul y salva al DT Pellegrino.

“Siempre me estuve entrenando y me preparé para esto durante todo este tiempo para ayudar al equipo. Me tocó estos dos partidos entrar de titular y siento que lo he hecho bien. Hoy, era un partido para tener actitud, meter y así se juega un clásico. Me preparé bien para este partido“, dijo Tapia en TNT Sports.

Ignacio Tapia festeja su primer gol en la U y en un Superclásico (Photosport)

Tapia es un tipo tímido ante los micrófonos, pero en la interna es conocido por su cercanía, por si buena onda y por su forma de trabajar, ya que entendió lo que era estar en la Unversidad de Chile.

“Estoy feliz por el gol porque hace tiempo no se me daba y creo que esto le sirvió al equipo, en el juego y nos ayudó a no decaer. Estoy muy feliz en lo personal por el gol. Supimos leer el partido, cambiamos la línea y nos acomodamos mejor. El equipo siempre fue hacia adelante para buscar el resultado”, sentenció.

Un bálsamo para el Nacho Tapia, quien sí respondió a Mauricio Pellegrino y que ahora tendrá que batallar con Matías Zaldivia por su plaza. “Quedé feliz con las acciones que tuve. Fue todo mejor para el equipo y nos ayudó a no decaer. Quiero seguir con este desempeño para seguir ayudando al equipo”, añadió.

El nuevo héroe azul, además, reveló cuál fue la receta para no perder ante Colo Colo y poder anotar al cuadro de Gustavo Quinteros. “En la semana vimos videos estudiando al otro equipo. Tenían varias debilidades en la pelota parada y lo supimos aprovechar. No sé si estaba tan solo pero que bueno que salió el gol para seguir en el partido”, terminó.